МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ряд нефтегазовых компаний США, чей бизнес тесно связан с Россией, выступили против ужесточения санкций против Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сенате.

Разубедить конгрессменов ужесточать ограничительные меры, в частности, пытается Российско-американская торговая палата, членами которой являются ExxonMobil, Shell и Chevron.

Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Это не первый случай, когда нефтяники выступают против санкций. Ранее Exxon Mobil заявляла, что подобные ограничения дали конкурентное преимущество Shell и BP.

В настоящее время Конгресс обсуждает новый законопроект, который предусматривает ужесточение антироссийских санкций. Очередной виток ухудшение отношений Москвы и Вашингтона связан с расследованием "вмешательства" России в американские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.