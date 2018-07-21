США стали главными импортерами украинского стрелкового оружия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Шесть государств закупали украинское оружие в 2017 году, при этом главным контрагентом Киева стали США. Такие данные приводятся в отчете Госслужбы экспортного контроля.

Согласно отчету, всего Соединенные Штаты приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов. Кроме того, Вашингтон также закупил 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Еще одним активным импортером украинского стрелкового оружия стал Узбекистан, купивший две тысячи автоматов.

Основным покупателем тяжелой техники стал Таиланд, который приобрел 16 танков "Оплот", разработанных на базе Т-80.

Накануне Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону. Как отмечается в заявлении военного ведомства, эти деньги пойдут на укрепление командной структуры, систем связи и военно-медицинские цели.