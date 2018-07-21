МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Завод в американском городе Остин (штат Техас) дважды за неделю загорался из-за самовоспламеняющихся чипсов. Об этом сообщается на странице пожарного департамента города в Facebook.

"Кукурузные чипсы — важный бизнес для здешних мест. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, сальса, начос и другие вкусные вещи, необходимые техасцам для хорошего самочувствия. Так что представьте, как мы переволновались, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов… и не один раз, а дважды!" — написали пожарные.

Завод тестировал новый способ утилизации отходов производства, но "что-то пошло не так", пояснили в департаменте. Первый раз пожар случился 12 июля, второй — 18 июля. С завода поступили вызовы в связи со спонтанным возгоранием кукурузных чипсов.

"Да, вы все правильно прочитали. Спонтанное возгорание. Кукурузных чипсов", — подчеркнули пожарные.

Оба раза никто не пострадал, незначительные повреждения получил фасад здания. Оставшиеся коробки с чипсами, которые надо было утилизировать, пожарные утопили.