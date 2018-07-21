Косачев прокомментировал заморозку ядерной программы КНДР

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Меры КНДР по заморозке ядерной программы должны сопровождаться смягчением санкций в рамках СБ ООН, заявил в субботу российским журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Северная Корея предпринимает определенные шаги, если не по сворачиванию, то во всяком случае по заморозке этой программы, и это, на наш взгляд, должно сопровождаться определенными решениями по смягчению санкционного режима на уровне Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Косачев.

Он считает, что этот вопрос "обязательно надо обсуждать в СБ ООН и возможно еще и делать". Как отметил Косачев, это полностью соответствует логике предложений России и Китая по корейскому урегулированию.

В результате переговоров на высшем уровне КНДР с Южной Кореей и США в нынешнем году достигнута договоренность о сворачивании ядерно-ракетной программы Пхеньяна. Однако санкции СБ ООН пока мешают налаживанию сотрудничества с Северной Кореей.