Немецкий суд арестовал мужчину, напавшего на пассажиров автобуса

Автобус, в котором мужчина с ножом напал на пассажиров в пригороде Любека, Германия. 20 июля 2018

Автобус, в котором мужчина с ножом напал на пассажиров в пригороде Любека, Германия. 20 июля 2018

БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Суд немецкого города Любек на севере Германии вынес в субботу постановление об аресте 34-летнего мужчины, совершившего нападение на пассажиров местного автобуса, сообщили в городской прокуратуре.

"Обвиняемому инкриминируется попытка убийства, нанесение телесных повреждений средней и высокой степени тяжести, попытка поджога", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными, но, как сообщил телеканал n-tv, прокуратура не рассматривает теракт в качестве версии. Мужчина находится в предварительном заключении.

В пятницу 34-летний гражданин Германии иранского происхождения напал на пассажиров рейсового автобуса в Любеке. Пострадали десять человек. Он также совершил поджог собственного рюкзака в салоне автобуса. Пассажирам удалось скрутить нападавшего и передать его в руки полиции.