Россия готова к взаимодействию с США по актуальным вопросам, заявил Косачев

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Предсказать развитие американской политики в отношении России невозможно, но российская политика не меняется, и Москва готова к взаимодействию с США по актуальным вопросам, заявил в субботу в Токио российским журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предсказать, как будет развиваться американская политика на российском направлении, сейчас просто невозможно", — сказал он. По словам Косачева, это будет "по-прежнему внутренняя борьба, имеющая достаточно мало отношения к содержанию российско-американских отношений", и они будут "страдать от политических дрязг в политических элитах Америки".

"Российская политика на американском направлении изначально предсказуема, она никоим образом не меняется, мы готовы к взаимодействию с США по любому из вопросов актуальной повестки дня и по тем вопросам, где наши интересы совпадают и не совпадают", — заявил Косачев.