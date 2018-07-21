Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Российские парламентарии через диалог с Японией будут стремиться не допускать принятия законодательных решений, которые будут мешать решению двусторонних проблем, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы на эту тему будем обязательно продолжать диалог, чтобы по возможности не допускать принятия каких-то законодательных решений, которые будут мешать двум странам двигаться вперед в решении практических вопросов, в том числе в сложных сферах", — сказал он в субботу российским журналистам.

На днях парламент Японии принял ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

Как пояснил Косачев, озабоченность вызывает "не собственно содержание формулировок, а то, что они внесены именно в этот закон, который писался совершенно в другую эпоху, в других условиях развития наших двусторонних отношений и выдержан в предельно жестких, категоричных формулировках, в частности, касающихся статуса территорий, которые японская сторона пытается оспаривать".

"Мы считаем, что это крайне неудачное решение законодательной механики. Оно может иметь и крайне неблагоприятные политические последствия и оказать негативное влияние на переговоры, которые довольно непросто идут в контексте организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", — сказал Косачев.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам находится в Японии в составе парламентской делегации. В ходе этого визита состоялся круглый стол с японскими законодателями, на нем делегация России выразила свою озабоченность по поводу поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий". Как отметил Косачев, эти озабоченности "были услышаны".