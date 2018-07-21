Украина просит Запад ввести санкции против черноморских портов России‍

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Киев ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций на российские черноморские порты. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", — приводит слова украинского чиновника сайт телеканала "112 Украина"

Ранее фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По данным украинского Министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты через Керченский пролив. Позднее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.

Бесполезная затея

Комментируя слова Омеляна, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что ни одна страна не примет позицию Киева.

"Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Парламентарий добавил, что это и другие предложения Киев выдвигает, чтобы подготовить украинцев к введению военного положения на территории страны накануне выборов.

"Поэтому на это все они (западные партнеры Украины. — Прим.ред.) не пойдут, нам не стоит переживать. А мы переживаем за народ Украины, который продолжает гибнуть в гражданской войне. Вот это самая большая трагедия", — заключил депутат.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников отметил, что инициатива Украины о наложении международных санкций против черноморских портов основана на фейковых обвинениях и обречена на провал.

"Никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идет свободное судоходство", — заявил Калашников.

"Напротив, хочу напомнить, что Украина за последнее время задержала два российских судна. Их призыв заблокировать российские черноморские порты абсолютно необоснован", — добавил сенатор.

Калашников подчеркнул, что у России на Черном море есть лишь один порт международного значения — Новороссийск, порты в Керчи и Феодосии являются рыболовецкими, "абсолютно местного значения".

"Набили оскомину"

На слова Омеляна отреагировали и в Крыму. Так, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов посоветовал Киеву разобраться в причинах нынешнего состояния отношений с Москвой, а не добиваться от Запада новых санкций.

"Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Как говорил Козьма Прутков: "Зри в корень". Националистические власти Украины должны хорошо помнить, что именно с их стороны раздавались угрозы диверсий в отношении Крымского моста, что вызвало вполне естественную потребность и необходимость усилить меры безопасности в части законных проверок проходящих плавсредств", — сказал Мурадов.

Чиновник отметил, что "абсурдные заявления и призывы украинской стороны уже набили оскомину, в том числе, и у их западных партнеров".

"Все меньше государств обращают внимание и поддерживают киевские власти, и все больше государств высказываются в пользу отмены всякого рода санкций", — заявил вице-премьер крымского правительства.