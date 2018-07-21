В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщало о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки.
"За прошедшие сутки интенсивность обстрелов вдоль линии боевого соприкосновения увеличилась", — сказал Безсонов.
По его словам, в результате обстрелов в подконтрольном ДНР Докучаевске повреждено три дома, в Горловке – один.