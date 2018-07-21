Эксперт прокомментировал слова Климкина о "репетиции развала" Украины

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинское руководство прекрасно понимает, что жители Донбасса на референдуме проголосуют за выход из состава страны, и эта мысль их пугает. Об этом заявил RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече в Хельсинки российский президент Владимир Путин якобы предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести в регионе референдум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что референдум невозможен с политической и юридической точек зрения и по сути является "репетицией развала" страны.

"Климкин, судя по всему, первым из украинских высших должностных лиц отреагировал на известие о якобы предложении по референдуму. Отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает", — отметил Суздальцев.

По словам эксперта, украинские власти готовы обсуждать даже неподтверждённую информацию, чтобы хотя бы как-то участвовать в международном диалоге.

"Проведение и формат саммита в Хельсинки показали, что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьёзных тем. Оказалось, что для Запада Россия — это более предсказуемый партнёр, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту", — подчеркнул эксперт.