Посольство подтвердило гибель россиянина в Найроби

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский гражданин был убит в пятницу вечером в центре Найроби, сейчас решается вопрос о транспортировке его тела на родину, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кении Алексей Чесноков.
"Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства этого трагического инцидента. Посольство, естественно, находится в контакте с органами внутренних дел в связи с этим расследованием. Параллельно решается вопрос о транспортировке останков российского гражданина на родину", — пояснил дипломат.
Ранее кенийская радиостанция Capital FM сообщила, что местная полиция расследует обстоятельства гибели гражданина России в Найроби при попытке ограбления. По данным правоохранительных органов, "погибший являлся сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер". Пресс-атташе посольства не прокомментировал эту информацию в разговоре с информагентством.