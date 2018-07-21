Израильский танк обстрелял военный пост ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на нарушение границы группой жителей сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент произошел после того, как правящее движение ХАМАС объявило о прекращении огня с Израилем, который накануне атаковал десятки объектов в секторе Газа в ответ на гибель своего солдата от огня снайпера.

"Группа подозреваемых проникла в Израиль из северной части сектора Газа и вернулась обратно… В ответ танк Армии обороны Израиля обстрелял военный пост ХАМАС", — сказано в пресс-релизе.

Накануне вечером израильские военные разбомбили в секторе Газа, по их собственным подсчетам, почти 70 объектов, принадлежащих вооруженным формированиям ХАМАС. Те, в отличие от предыдущих раундов противостояния, практически не отвечали, выпустив всего три ракеты по югу Израиля. Жертвами израильских ударов стали по меньшей мере трое боевиков ХАМАС.