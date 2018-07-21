Климкин назвал референдум по Донбассу "репетицией развала" Украины

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Референдум на Донбассе невозможен с политической и юридической точек зрения и по сути является репетицией развала Украины, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", — заявил Климкин.

Министр добавил, что не верит в честное волеизъявление жителей региона, если референдум пройдет "под давлением" России.

"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации", — добавил Климкин.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что Киев и страны Запада не согласятся на предложение о проведении в регионе референдума из-за опасений, что ДНР и ЛНР проголосуют за независимость. При этом они отметили, что сама идея хорошая, потому что направлена на поиск возможности урегулирования, а не войны.

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.