КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украина ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", – приводит слова Омеляна сайт телеканала "112 Украина".

Ранее фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По утверждению украинского министерства инфраструктуры, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. Впоследствии замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Как отмечал в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крыму, а также судов, следующих в порты полуострова.

Омелян ранее заявлял о необходимости введения санкций в отношении российских портов в Черном море как ответную меру на задержание РФ судов, идущих в украинские порты.