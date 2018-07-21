Среди погибших в крупном ДТП на Украине оказались двое россиян

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Среди погибших в масштабном ДТП в Житомирской области Украины оказались двое россиян, девочка и женщина, а в реанимации находится мальчик, который является гражданином РФ, сообщает в субботу управление Национальной полиции в Николаевской области.

В столкновении микроавтобуса, который ехал из Киева в Ровно, и грузовика в Житомирской области в пятницу погибли 11 человек, еще десять, по данным управления полиции региона, пострадали; среди погибших был гражданин Грузии. Как уточняет в субботу полиция в Николаевской области и госслужба Украины по ЧС, в результате этой аварии пострадали девять человек.

"По состоянию на 8.00 21 июля известно, что среди травмированных двое детей: девочка, 2007 г.р., жительница села Гульская Новоград-Волынского района; мальчик 10 лет, гражданин России. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

В списке погибших указаны двое граждан РФ: девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения.