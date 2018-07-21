В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего,сообщает KHOU11.

Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.

Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.

UPDATE on this morning's fatal shooting at 6600 Main Street: pic.twitter.com/Srgvcss4rW — Houston Police (@houstonpolice) 20 июля 2018 г.

​Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.

Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Dr. Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5 — Jim McGrath (@jgm41) 20 июля 2018 г.

​"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил Буш-старший.

Джордж Герберт Уокер занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы.