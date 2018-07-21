Блогера Мэддисона внесли в "Миротворец"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Известный российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Отмечается, что запрет на въезд на Украину связан с его провокационной деятельностью, антиукраинской позицией и пропагандой украинофобских идей.

В качестве обоснования подобного решения на портале приводится несколько роликов, снятых видеоблогером об украинцах, а также его высказывания в социальных сетях.

16 июля Тушинский суд приговорил Мэддисона (Давыдова), пошутившего на тему религии, к полутора годам условно по части 1 статьи 282 ("Экстремизм"). Сам видеоблогер полностью признал свою вину.

Илья Мэддисон родился 8 марта 1988 года в Риге. Он приобрел свою известность благодаря юмористическим обзорам видеороликов, фильмов и игр. Некоторые пользователи интернет называют его "королем рунета".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где публикует информацию о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины и других гражданах, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года сайт обнародовал списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего некоторым из них угрожали.

В базу данных портала также внесены сведения о ряде российских граждан, в особенности деятелей культуры.