Белый дом прокомментировал идею референдума в Донбассе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Белый дом "не рассматривает" возможность поддержки референдума в Донбассе, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

Как сообщил собеседник агентства, Вашингтон считает минские соглашения процессом для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а эти документы не предусматривают каких-либо вариантов для референдума. Кроме того, сотрудник администрации Трампа усомнился в законности вероятного референдума.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании президента России Владимира Путина с российскими послами и постпредами, сообщило, что глава страны якобы предложил на встрече в Хельсинки американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут высказаться о статусе территорий.

"Развал Украины"

Сообщения о референдуме не остались и без внимания украинских политиков. Так, глава МИД страны Павел Климкин заявил, что референдум означал бы "репетицию развала Украины".

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", — сказал глава украинской дипломатии.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко выразила мнение, что референдум о статусе Донбасса был бы неконституционным. Она отметила, что по украинским законам, территориальные вопросы могут решаться лишь на всегосударственных референдумах.

Также сообщения Bloomberg прокомментировал и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он заявил, что, если предложения о референдуме действительно поступят, то Киев их рассматривать не будет.

Ситуация в Донбассе

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.