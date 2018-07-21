Кораблекрушение в США попало на видео

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео кораблекрушение на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, при котором, согласно последней информации, погибли 17 человек. Ролик опубликован на сайте YouTube.NBC шериф округа Стоун Доу Рейдер, количество жертв увеличилось после того, как нашли тела четырех человек, которых считали пропавшими без вести. Семь человек находятся в больнице, один из них с тяжелыми травмами.
Также стало известно, что на борту прогулочного катера находился 31 человек, включая несовершеннолетних. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ветер, приведший к шторму на озере. Сообщается, что порывы достигали порядка ста километров в час.