Израиль атаковал почти 70 объектов боевиков в ответ на гибель солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали почти 70 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на гибель своего солдата, попавшего в пятницу под снайперский огонь на границе анклава, сообщила в ночь на субботу армейская пресс-служба.
"Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов", — сказано в сводке.
Военные не говорят, завершили ли они операцию или бомбардировки будут продолжены.
Основными своими целями армия называет три командно-штабных комплекса вооруженных формирований ХАМАС в населенных пунктах Зейтун, аль-Бурейдж и Хан-Юнис.
"Нанесенными ударами были уничтожены около 60 зданий и объектов инфраструктуры, нанесен значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу ХАМАС", — сказано в сводке.
С палестинской стороны жертвами бомбардировок стали по меньшей мере три человека. По израильским данным, все они боевики ХАМАС и попали под артиллерийско-бомбовые удары, последовавшие сразу за гибелью военнослужащего. Еще один палестинец был убит в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.