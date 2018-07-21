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Израиль атаковал почти 70 объектов боевиков в ответ на гибель солдата

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (320)
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© AFP 2018 / Jack GuezВоенно-воздушные силы Израиля. Архивное фотоВоенно-воздушные силы Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали почти 70 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на гибель своего солдата, попавшего в пятницу под снайперский огонь на границе анклава, сообщила в ночь на субботу армейская пресс-служба.

Флаг Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе, сообщили СМИ
В отличие от предыдущих эпизодов противостояния палестинские группировки практически не реагировали на израильские бомбардировки, ограничившись пуском трех ракет, две из которых сбила израильская система ПРО "Железный купол".

"Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов", — сказано в сводке.

Военные не говорят, завершили ли они операцию или бомбардировки будут продолжены.

Основными своими целями армия называет три командно-штабных комплекса вооруженных формирований ХАМАС в населенных пунктах Зейтун, аль-Бурейдж и Хан-Юнис.

"Нанесенными ударами были уничтожены около 60 зданий и объектов инфраструктуры, нанесен значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу ХАМАС", — сказано в сводке.

С палестинской стороны жертвами бомбардировок стали по меньшей мере три человека. По израильским данным, все они боевики ХАМАС и попали под артиллерийско-бомбовые удары, последовавшие сразу за гибелью военнослужащего. Еще один палестинец был убит в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.

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