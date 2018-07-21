Трамп подписал американский закон о соблюдении прав человека в КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июл —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон, который призван способствовать соблюдению прав человека в КНДР, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня я подписал закон… Он призван поощрять права и свободы человека в Корейской народно-демократической республике", — приводятся в сообщении слова главы государства.

Во исполнение этого закона президент США может "предпринять определенные внешнеполитические шаги или провести переговоры с иностранными правительствами и международными организациями", уточняет Белый дом.

"Я поручаю своей администрации предпринять действия для реализации этих положений в соответствии с конституционными полномочиями президента", — заключил Трамп.