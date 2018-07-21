Те же волонтеры нередко нас вывозили на передовую, иногда и на своих машинах. Когда выезжали в зону боевых действий, жили в заброшенных административных зданиях, школах.

Особенности добровольческого батальона сказывались и на отношениях с местными. «Население? Оно было на нашем участке прорусское такое. Идейных украинцев это задевало, а нам было все равно. Мы местных вообще не воспринимали, так — деталь ландшафта», — без эмоций излагает свою точку зрения Владислав.