Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Задержанная в США Мария Бутина никаких противоправных поступков не совершала, была занята учебой, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" ее отец Валерий Бутин.

Бутину первоначально обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Во вторник ей предъявили обвинение в работе агентом, а не только сговоре. В результате возможный срок заключения вырос с 5 до 15 лет. В ходе заседания Бутина своей вины не признала. Следующее заседание суда назначено на 24 июля.

Бутин рассказал, что в последний раз разговаривал с дочерью 14 июля, за день до ее задержания.

"Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график", — рассказал Бутин.

По данным канала, результатом обучения Бутиной стал диплом магистра, полученный ею в мае.

"Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен", — заявил Бутин.

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин рассказал телеканалу, что Бутина к тюремным условиям адаптируется тяжело. "При этом держится бодро, уверена в своей невиновности", — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.