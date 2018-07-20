В Таллине число отравившихся посетителей ресторана достигло 24 человек

ТАЛЛИН, 20 июл — РИА Новости. Число отравившихся посетителей популярного таллинского ресторана NOA в пятницу увеличилось до 24 человек, из них 14 потребовалась госпитализация, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здоровья республики.
В четверг Ляэне-Таллинская центральная больница сообщала, что восемь клиентов ресторана NOA госпитализированы с отравлением, еще пять посетителей после консультаций с врачом продолжили лечение дома.
Департамент здоровья узнал о вспышке этого заболевания в среду вечером. На следующий день сотрудники департамента здоровья вместе с коллегами из Ветеринарно-пищевого департамента отправились в ресторан Noa, чтобы оценить ситуацию. Ветеринарно-пищевой департамент взял необходимые пробы, чтобы установить возможный источник инфекции и путь распространения его возбудителя.
Источником заражения может быть инфицированный человек или животное. Заболевание провоцируют зараженные возбудителем продукты питания, такие как (птичье) мясо, куриные яйца и продукция из них.