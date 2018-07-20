В Таллине число отравившихся посетителей ресторана достигло 24 человек

ТАЛЛИН, 20 июл — РИА Новости. Число отравившихся посетителей популярного таллинского ресторана NOA в пятницу увеличилось до 24 человек, из них 14 потребовалась госпитализация, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здоровья республики.

"По состоянию на 20 июля к врачу обратилось 24 человека, из них 14 попали на больничную койку. У всех диагностировали заражение сальмонеллезом", — говорится в сообщении.

В четверг Ляэне-Таллинская центральная больница сообщала, что восемь клиентов ресторана NOA госпитализированы с отравлением, еще пять посетителей после консультаций с врачом продолжили лечение дома.

Департамент здоровья узнал о вспышке этого заболевания в среду вечером. На следующий день сотрудники департамента здоровья вместе с коллегами из Ветеринарно-пищевого департамента отправились в ресторан Noa, чтобы оценить ситуацию. Ветеринарно-пищевой департамент взял необходимые пробы, чтобы установить возможный источник инфекции и путь распространения его возбудителя.

В случае сальмонеллеза речь идет о кишечной инфекции, вызванной бактериями, которые относятся к семейству сальмонелл. Симптомы заболевания наблюдаются от четырех до семи дней. При тяжелых случаях больному требуется госпитализация.

Источником заражения может быть инфицированный человек или животное. Заболевание провоцируют зараженные возбудителем продукты питания, такие как (птичье) мясо, куриные яйца и продукция из них.