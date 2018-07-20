КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Минобороны США начало процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает посольство Украины в США в пятницу в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что Вашингтон решил выделить Киеву 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018-м бюджетном году.

"Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении посольства.

По словам дипломатов, решение Вашингтона о предоставлении Украине этих средств в 2018 году по линии Пентагона "свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины… и признании того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны".

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.