Республиканцы выдвинут кандидата в президенты на съезде в Северной Каролине

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Съезд Республиканской партии 2020 года, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

"Я рада объявить, что Шарлотт примет национальный съезд Республиканской партии 2020 года", — заявила председатель национального комитета республиканцев Ронна Макданиэл.

"Мы надеемся, что "город королевы" займет центральное место в повторном выдвижении президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса", — добавила она. Трамп и Пенс официально не выдвигались на второй срок, хотя, как правило, действующий президент всегда претендует на переизбрание. "Городом королевы" Шарлотт называют потому, что он назван именем Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III и бабушки королевы Виктории.

Шарлотт можно считать стратегическим выбором для Республиканской партии. Он расположен в одном из штатов, где развернется основная битва на президентских выборах 2020 года — на выигрыш Северной Каролины и ее 15 голосов выборщиков претендуют как республиканцы, так и демократы. В 2016 году Дональд Трамп выиграл Северную Каролину с почти 50% голосов, у Хиллари Клинтон было 46%.

Кроме того, Шарлотт — крупный финансовый центр, аэропорт города входит в число крупнейших и наиболее загруженных в США.