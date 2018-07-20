В секторе Газа четверо палестинцев погибли в стычках с израильской армией

ГАЗА, 20 июл — РИА Новости. Трое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, еще один был убит в пограничных столкновениях с военными в центральной части анклава, сказал РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила об ударах с применением авиации и танков по восьми объектам боевиков в ответ на стрельбу по военнослужащим. "При обстрелах окрестностей (южного) города Хан-Юниса погибли три человека, еще один получил смертельное огнестрельное ранение в столкновениях с израильскими солдатами на востоке города Газа", — сказал собеседник агентства.

Перестрелка произошла в ходе очередной серии протестов, которые палестинцы с конца марта проводят вдоль границ сектора Газа. Один из руководителей пресс-службы израильской армии Йонатан Конрикус написал в микроблоге Twitter, что палестинцы открывали по военным снайперский огонь, швыряли в них гранаты и самодельные взрывные устройства.

"Террористы из ХАМАС, похоже, стремятся к конфронтации", — написал он.

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности "крупной и болезненной операции" в палестинском анклаве, если правящее там движение ХАМАС не остановит агрессивные действия.