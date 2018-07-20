Главу Paramount TV уволили за комментарии в адрес темнокожих женщин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава американской кинокомпании Paramount TV Эми Пауэлл уволена с должности за неуместные комментарии, содержащие расистскую лексику, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на внутренний документ компании.

Как пишет издание, инцидент произошел во время обсуждения римейка комедии "Клуб первых жен", где преимущественно будут сниматься темнокожие актеры. Сообщается, что Пауэлл намеренно делала обобщения насчет темнокожих женщин, которые показались некоторым из присутствующих оскорбительными.

После этого несколько коллег подали жалобу на Пауэлл в отдел кадров компании, который вместе с юридическим отделом провел расследование. Paramount TV приняла решение уволить Пауэлл после того, как та отвергла обвинения.

"За последние несколько дней мы провели тщательное расследование по этому вопросу, и, пообщавшись с теми, кто присутствовал тогда, наши отдел кадров и юридический отдел пришли к единому выводу, и мы приняли решение завершить сотрудничество с Эми, это решение вступает в силу немедленно", — заявил исполнительный директор Paramount TV Джим Янопулос в документе, который был распространен среди сотрудников компании.

Спустя несколько часов после объявления Пауэлл сделала ответное заявление.

"В обвинениях, что я делала бестактные замечания на работе или где угодно, нет правды. Факты всплывут наружу, и я буду реабилитирована", — заявила экс-глава Paramaunt. Пауэлл рассматривает возможность возбуждения дела против кинокомпании.

Увольнение Пауэлл произошло спустя месяц после того, как глава PR-отдела американской кинокомпании и вещателя Netflix Джонатан Фридленд был уволен за многократное использование расистской лексики, пишет издание.