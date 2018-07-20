Главу Paramount TV уволили за комментарии в адрес темнокожих женщин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава американской кинокомпании Paramount TV Эми Пауэлл уволена с должности за неуместные комментарии, содержащие расистскую лексику, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на внутренний документ компании.
После этого несколько коллег подали жалобу на Пауэлл в отдел кадров компании, который вместе с юридическим отделом провел расследование. Paramount TV приняла решение уволить Пауэлл после того, как та отвергла обвинения.
"За последние несколько дней мы провели тщательное расследование по этому вопросу, и, пообщавшись с теми, кто присутствовал тогда, наши отдел кадров и юридический отдел пришли к единому выводу, и мы приняли решение завершить сотрудничество с Эми, это решение вступает в силу немедленно", — заявил исполнительный директор Paramount TV Джим Янопулос в документе, который был распространен среди сотрудников компании.
Спустя несколько часов после объявления Пауэлл сделала ответное заявление.
Увольнение Пауэлл произошло спустя месяц после того, как глава PR-отдела американской кинокомпании и вещателя Netflix Джонатан Фридленд был уволен за многократное использование расистской лексики, пишет издание.