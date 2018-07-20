У берегов Испании обнаружили более 400 мигрантов

МАДРИД, 20 июл — РИА Новости. Служба спасения на море обнаружила за пятницу 438 мигрантов, которые направлялись к берегам Испании.
В спасательных операциях участвовали суда Luz de Mar, Arcturus, Guardamar Concepción Arenal и Salvamar Gadir, а также самолет Indalo YL-IES.
В последнее время миграционный поток в Испанию резко увеличился, она опередила Италию по числу прибывших по морю мигрантов с начала года.
При этом общий миграционный поток через Средиземное море сократился — с января прибыли 51 782 мигранта, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 110 189.