ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Мария Табак. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули выписан из больницы, говорится в заявлении руководителя среднего персонала больницы в Солсбери Лорны Уилкинсон.

"Чарли прошел через ужасающее испытание, которое большинство из нас не могут себе и представить", — говорится в заявлении Уилкинсон.

От лица всех медиков, ухаживавших за Роули, она пожелала ему дальнейшего выздоровления.

"В рамках ухода за Чарли и другими жертвами нервно-паралитического вещества мы провели процедуру обеззараживания. Мы сделали это и для того, чтобы помочь им поправиться, и для того, чтобы не оставалось загрязнения, способного повредить им или кому бы то ни было, кто вступит с ними в контакт", — отмечается в заявлении.

Медики уверяют, что для окружающих Роули угрозы не представляет.

Инциденты в Эймсбери и Солсбери



Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.