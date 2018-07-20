Украина запретила ввоз из России книги о семейных отношениях

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз книги российского автора Павла Зыгмантовича, посвященной семейным отношениям, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства "АСТ", в которой сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о "русском боевом НЛП" (нейролингвистическое программирование)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "скрытая реклама" содержится в книге Зыгмантовича "Психология навылет. М+Ж. Шесть секретов счастливых отношений от самого категорического психолога в мире". Импортер намеревался ввезти на Украину 5 тысяч экземпляров книги.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".