США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Белый дом "не рассматривает" возможность поддержки референдума в Донбассе, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании президента РФ Владимира Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщило, что российский лидер на встрече в Хельсинки якобы предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.