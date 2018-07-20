США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Белый дом "не рассматривает" возможность поддержки референдума в Донбассе, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

"Администрация не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины. Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта в Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума. Кроме того, так называемый референдум, организованный в части Украины, которая не находится под контролем правительства, был бы нелегитимным", — заявил Маркис.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании президента РФ Владимира Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщило, что российский лидер на встрече в Хельсинки якобы предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.