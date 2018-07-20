Два палестинца погибли из-за обстрела израильской армии по Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (315)

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 20 июл — РИА Новости. По меньшей мере двое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, сказал РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила об ударах с применением авиации и танков по нескольким объектам на территории анклава в ответ на стрельбу по военнослужащим.

"Двое погибли в районе города Хан-Юниса", — сказал собеседник агентства.

Перестрелка произошла в ходе очередной серии акции протестов, которые палестинцы проводят вдоль границ сектора Газа с конца марта.

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности "крупной и болезненной операции" в палестинском анклаве, если правящее там движение ХАМАС не остановит агрессивные действия.