Посол России прокомментировал французский закон о фейковых новостях

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Порядок применения обсуждаемого во Франции закона о "фейковых" новостях непонятен, как и критерии отбора подпадающих под него статей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Новый закон расширяет полномочия Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), в частности, в отношении "СМИ, связанных с зарубежными государствами". В качестве таких СМИ в статьях, посвященных закону, многократно упоминаются лишь телеканал RT и агентство Sputnik.
"Не совсем понятно, как его будут применять на практике. Здесь хочется спросить — "а судьи кто?", и как они, эти судьи, будут определять, какая публикация или сюжет подпадают под действие этого закона, а что к нему не относится", — заявил посол.
По его информации, ни одно обвинение в адрес этих СМИ в распространении "фейков" не было подкреплено фактическими доказательствами. "Надеемся, Франция все же не отойдет от своей позиции приверженности свободе слова, о которой мы так часто слышим", — резюмировал дипломат.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Ранее французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы.
При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения. А также заявила, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.