В Белоруссии намерены набирать в IT-роту срочников с высшим техобразованием

МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Проходить службу в роте информационных технологий, которая формируется в вооруженных силах Белоруссии, смогут солдаты-срочники с высшим техническим образованием по IT-специальности, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.
"В вооруженных силах (Белоруссии – ред.) на базе Военной академии создается специальное подразделение — рота информационных технологий, в котором будут проходить военную службу молодые люди, имеющие высшее техническое образование по IT-специальности… Речь идет о тех молодых людях, которым в соответствии с законодательством предстоит проходить срочную военную службу", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
По информации ведомства, цель создания подразделения — разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии или другими научными, учебными учреждениями.
При этом задачи военнослужащих нового подразделения будут заключаться, прежде всего, в математическом обосновании проектов и непосредственном производстве программного продукта, добавили в министерстве.