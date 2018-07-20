Черная пятница: в трех крупных ДТП на Украине за день погибли 18 человек

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Три масштабных аварии произошли в пятницу в Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Погибли 18 человек, в том числе граждане Белоруссии, еще более 20 получили травмы.

Полиция расследует уголовные дела по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Ее санкция предусматривает от семи до 12 лет тюрьмы с лишением прав на срок до трех лет. По предварительным данным, во всех трех случаях виновными правоохранители считают погибших водителей.

Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп

Самое масштабное по количеству жертв и пострадавших ДТП произошло около 10.40 (совпадает с мск) в пятницу на трассе Киев-Чоп в Житомирской области. По данным областного управления полиции, в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика DAF с полуприцепом десять человек погибли, еще десять получили травмы. Пострадавших доставили в больницы для оказания помощи.

Глава Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сообщил, что среди погибших двое детей. Всего в микроавтобусе, ехавшем из Киева в Ровно, находились 20 человек.

По словам Гундича, в данный момент врачи борются за жизнь четверых пассажиров – их состояние крайне тяжелое. "Среди них (пострадавших – ред.) четыре человека находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии, из которых двое прооперированы, и шесть человек находятся в состоянии средней тяжести", — сказал он телеканалу "112 Украина".

Позже в полиции сообщили, что в реанимационном отделении детской областной больницы находятся 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости водителем микроавтобуса, который также погиб в ДТП.

Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору Житомирской области оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии. "Искренние соболезнования семьям погибших в страшной аварии, которая произошла в Житомирской области и забрала жизни десяти человек. Поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", — написал Порошенко в Twitter.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Расследование проводят следователи областного управления полиции.

© Фото : Национальная полиция Украины ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, Украина. 20 июля 2018 © Фото : Национальная полиция Украины ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, Украина. 20 июля 2018

Авария с гражданами Белоруссии

Еще одно масштабное ДТП произошло в Николаевской области. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, около 04.00 (совпадает с мск) пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Одесса-Гомель (Белоруссия), столкнулся с грузовым автомобилем на трассе Киев-Одесса. Погибли пять белорусских граждан, еще 12 пострадали и были доставлены в больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Областное управление полиции сообщило, что туристическая фирма предложила бесплатно перевезти на родину пострадавших и тела погибших. Также в ведомстве сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Правоохранители уже выясняли личности всех погибших и пострадавших.

В полиции также сообщили о задержании 42-летнего водителя грузовика, с которым столкнулся микроавтобус. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, погибший в ДТП, не справился с управлением и столкнулся со стоявшим с правой стороны проезжей части грузовиком.

Крупная авария в Хмельницкой области

Третья за день крупная авария произошла в пятницу в Хмельницкой области. В результате лобового столкновения легкового автомобиля Volkswagen Golf с грузовиком IVECO погибла семья из трех человек, в том числе четырехлетний ребенок. Травмы получили еще четыре человека, 12-летняя девочка была доставлена в больницу.

По данным госслужбы Украины по ЧС, ДТП произошло около 11.14 (совпадает с мск) на автодороге М12 Стрый — Знаменка. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил лобовое столкновение с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 15 спасателей.

Реакция чиновников

После таких серьезных аварий первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил Нацполиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон. "Активный курортный сезон — это период повышенной опасности на загруженных украинских дорогах. Мы не можем допускать многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром в Николаевской и Житомирской областях", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

Также отмечается, что состояние безопасности дорожного движения и меры ее повышения обсудят на срочном селекторном совещании в МВД Украины.

"Требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах именно сейчас, в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю личную ответственность руководителей. Особое внимание на селекторном совещании будет уделено безопасности пассажирских перевозок", — заявил Яровой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в пятницу состоится первое заседание комиссии по расследованию аварий. "Сегодня комиссия проведет первое заседание по расследованию этих трагедий. Глубокие соболезнования родным погибших", — написал он на своей странице в Facebook.

В Житомирской области в связи с ДТП суббота объявлена днем траура.