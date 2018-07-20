Польша решила ускорить покупку ракетного комплекса у США

ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши решило ускорить процесс закупки в США ракетного комплекса дальнего радиуса действия, говорится в сообщении польского военного ведомства.
"Решением министра обороны Мариуша Блащака в целях ускорения поставки дивизионных боевых модулей пусковых установок ракетных комплексов Homar Министерство обороны решило прекратить процесс, продолжающийся в соответствии с принятой в 2015 году процедурой, и немедленно начать переговоры с американским правительством", — говорится в сообщении.
На текущей неделе делегация Минобороны во главе с заместителем министра Себастьяном Хвалькем, ответственным за техническую модернизацию Войска польского, отправится в США, чтобы начать переговоры по вопросу реализации программы Homar, сообщает Минобороны.
Причиной отказа от прежнего способа получения пусковых установок являются, в частности, финансовые ожидания со стороны потенциальных подрядчиков, в том числе иностранных, превышающие средства, которые Минобороны приготовило для этих целей в момент запуска программы — в начале 2015 года.
В рамках программы Homar в Польшу будет поставлен ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.