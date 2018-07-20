Пилот Януковича рассказал о приказе сбить вертолет экс-президента

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что суд по делу о госизмене экс-президента Украины отказался заслушать показания пилота вертолета, перевозившего бывшего украинского лидера из Харькова в Донецк.

"Повестка свидетелю выписана именно на 20.07.2018, защита в предыдущем заседании уведомила суд о готовности этого важного свидетеля дать показания этого числа. Защита прибыла сегодня в суд для допроса свидетеля, но заседание так и не началось", — написал Сердюк в Facebook.

Адвокат также опубликовал показания пилота вертолета Аркадия Ярощука, перевозившего Януковича. Кроме того, юрист приложил расшифровку радиопереговоров экипажа с военным диспетчером.

"Для вас важная информация. Распоряжением и. о. президента (Александра Турчинова. — Прим. ред.) вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", — говорится в расшифровке радиоэфира.

Пилот объяснил невозможность выполнения приказа из-за сложных погодных условий, и после повторных запросов со стороны диспетчера борту все же одобрили следование курсом в аэропорт Донецка.

При этом Ярощук также подчеркнул, что для обеспечения безопасности Януковича было принято решение, что политик полетит на борту сопровождения, в то время как на борту № 1 в Донецк отправились сотрудники службы безопасности.

Государственный переворот на Украине произошел 22 февраля 2014 года. Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти, и он вынужден был покинуть страну из-за опасений за свою жизнь. Парламент также изменил конституцию и назначил внеочередные президентские выборы, в ходе которых победу одержал Петр Порошенко.

В конце июня 2017 года украинский суд начал рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел в отношении бывшего главы государства после переворота. По делу об измене прокуратура намерена требовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент отрицает свою вину.