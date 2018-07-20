Черногория заявила о намерении помочь Македонии вступить в НАТО

БЕЛГРАД, 20 июл — РИА Новости. Черногория всесторонне поддерживает вступление Македонии в НАТО, Подгорица поделится со Скопье своим опытом евроатлантической интеграции, заявил глава черногорского МВД Мевлудин Нуходжич своему македонскому коллеге Оливеру Спасовски.
"Македония в этом процессе может рассчитывать на сильную и дружескую поддержку Черногории. Уверен, что наш опыт будет полезен для европейской и евроатлантической интеграции, которая предстоит Македонии", — цитирует пресс-служба правительства Черногории министра.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.