Черногория заявила о намерении помочь Македонии вступить в НАТО

БЕЛГРАД, 20 июл — РИА Новости. Черногория всесторонне поддерживает вступление Македонии в НАТО, Подгорица поделится со Скопье своим опытом евроатлантической интеграции, заявил глава черногорского МВД Мевлудин Нуходжич своему македонскому коллеге Оливеру Спасовски.

Нуходжич в пятницу находится с рабочим визитом в Македонии, где провел встречу с главой МВД страны, в ходе которой передал поздравления от руководства Черногории властям в Скопье в связи с приглашением к началу переговоров о вступлении в Североатлантический альянс.

"Македония в этом процессе может рассчитывать на сильную и дружескую поддержку Черногории. Уверен, что наш опыт будет полезен для европейской и евроатлантической интеграции, которая предстоит Македонии", — цитирует пресс-служба правительства Черногории министра.

"Приглашение Македонии к началу переговоров о вступлении в НАТО имеет особое значение с точки зрения региональной безопасности… Выгода от членства в этой организации заметна (в Черногории — ред.) и в других сферах, особенно в экономическом плане, через рекордную посещаемость туристов в прошлом году и иностранные инвестиции", — указал глава черногорского МВД.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.

Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.