Швейцария заподозрила Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB, сообщается на сайте рыночного регулятора FINMA.

По его данным, фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочка Rothschild Trust. Обе организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов и не задокументировали несколько высокорискованных транзакций.

Как отмечает регулятор, банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. FINMA намерен направить в Rothschild Bank аудиторов.

Дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года. Руководство подозревают в хищении свыше 4,5 миллиардов долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.