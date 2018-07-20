В Раде потребовали жесткой реакции на слова Сальвини о "фейковой революции"

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук потребовал жесткой реакции министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины на слова вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини о "фейковой революцией на Украине" и референдуме в Крыму.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Италии Маттео Сальвини в беседе с Washington Post заявил, что не согласен с утверждением о фальсификации итогов референдума в Крыму, а события "евромайдана" назвал "фейковой революцией на Украине".

"Требуем от украинского МИД немедленной ответной реакции, включая ноту протеста в адрес правительства Италии и соответствующих структур ЕС. СБУ объявить этого итальянского политика персоной нон-грата на Украине. Как народный депутат — уже направил соответствующее обращение в МИД и СБУ", — написал Мосийчук на странице в Facebook в пятницу.

По его словам, реакция Украины должна быть жесткой, так как "в мире уважают только страны с твердой и неизменной позицией по защите национальных интересов и национального достоинства". "Оставим безнаказанными такие высказывания — потеряем нашу страну", — отметил Мосийчук.