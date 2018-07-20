Задержанная в Турции дочь чеченского чиновника пыталась сбежать из ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 20 июл – РИА Новости. Родственники задержанной в Турции по подозрению в связи с террористической организацией ИГ* дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дадуркаевой обращались в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта с просьбой помочь ее вернуть, сообщила РИА Новости член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

В пятницу издание Daily Sabah сообщило, что турецкая полиция арестовала в Стамбуле дочь бывшего главы УФМС Чечни Седу Дудуркаеву. Представители правоохранителей сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле были задержаны еще четыре человека, подозреваемые в связях с террористами. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщает, что Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

"Мать Седы Дадуркаевой обращалась к нам с просьбой помочь вернуть ее на родину. Родственники всерьез опасались за жизнь дочери, которая неоднократно, рискуя жизнью, пыталась бежать из подконтрольной террористам зоны, но ее возвращали обратно", — отметила Саратова. По ее словам, молодую женщину с двумя малолетними детьми после смерти мужа насильно удерживал его брат.

"Седу Дадуркаеву завербовали и выманили на территорию ИГ* обманом, это была большая трагедия для этой семьи. Мы уже по опыту наблюдения за судьбами сотен таких женщин знаем, что вербовщики целенаправленно выбирают своими жертвами детей тех, кто пользуется уважением в обществе, либо занимает какие-либо должности. Ведь всем известная студентка МГУ Варвара Караулова тоже была дочерью не рядовых граждан", — заметила Саратова.

По ее словам, в базе данных рабочей группы по поиску и возвращению российских детей и женщин, созданной властями Чечни, свыше 2 тысяч женщин и детей, которые находятся в Сирии и Ираке. Власти республики с августа прошлого года вернули на родину свыше 100 женщин с детьми. Некоторые из них оформили явку с повинной, которая освободила их от уголовной ответственности, некоторые женщины осуждены с отсрочкой отбывания срока наказания до достижения детьми 14 лет.

"Седа Дадуркаева была одной из сотен и тысяч таких же одурманенных опытными вербовщиками юных красивых девушек. Разумеется, она совершила преступление и должна отвечать за это по закону, но задача общества — помочь этим заблудшим гражданам вернуться в нормальное русло, поскольку никто не застрахован от подобного. Многие женщины имеют малолетних детей на руках и просто физически не могли участвовать в терроризме", — уверена правозащитник.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов".

*Террористическая организация, запрещенная в России.