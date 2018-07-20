Путин предложил Трампу референдум о статусе Донбасса, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В ходе двусторонней встречи в Хельсинки в начале этой недели российский лидер Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в регионе, утверждает агентство Блумберг.

Агентство ссылается на свои источники, которые якобы присутствовали на совещании Путина с российскими послами и постпредами. Отмечается, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп условились не озвучивать данную инициативу публично, чтобы американский президент смог обдумать его, уточнили собеседники Блумберга.

Официального подтверждения нет

Посол России в США Анатолий Антонов не стал комментировать сообщение американского агентства. Он ограничился упоминанием того, что Москва выступила с рядом важных предложений.

"Он (украинский вопрос) обсуждался. Опять-таки, хочу сказать, наверно, не все детали переговоров надо рассказывать… Украинский сюжет обсуждался, но большая часть времени была посвящена сирийскому сюжету, стабилизации и развитию отношений между двумя нашими странами", — сказал Антонов, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не стала комментировать отдельные детали переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.

"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать. Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договорённости, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Киев против

Депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский уверен, что возможный референдум не будет поддержан на Украине и в большинстве стран мира, даже если он получит одобрение Вашингтона. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

Бывший премьер Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает идею проведения референдума "переговорной ловушкой".

"Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки, — написал Яценюк в Facebook. — Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений".

Эксперты не верят в возможность референдума

Политолог и первый председатель Совмина ДНР Александр Бородай не верит в то, что Запад и Киев пойдут на подобный референдум, если он будет предложен.

"Я сомневаюсь, что референдум будет в реальности проведен. На высоком международном уровне ищется способ решения проблемы Донбасса, но думаю, что референдум — это способ, который вряд ли будет применяться, по одной причине — есть заинтересованные стороны в решении донбасской проблемы. И сторона, которая проиграет, в этом случае это Украина, она, естественно, результаты этого референдума не признает", — сказал РИА Новости Бородай.

По его мнению, Киев не может допустить, чтобы жители Донбасса подтвердили свой выбор, который они сделали в 2014 году.

Политолог Михаил Погребинский считает, что Киев и Запад не пойдут на такой шаг, даже если референдум пройдет под международным контролем. При этом он отметил, что инициатива в любом случае направлена на поиск возможностей урегулирования ситуации, а не на продолжение войны.

Похожей точки зрения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Украина на такой сценарий не согласится, да и для Запада это будет означать поражение. В нынешних условиях даже под международным контролем если такой вопрос поставить, то так называемые ДНР и ЛНР проголосуют "за", — сказал эксперт.

"Троянский конь"

Возможное предложение Владимира Путина о проведении референдума поставит страны Запада в тупик, уверен заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Также, Киев не испытывает иллюзий относительно исхода голосования, уверен эксперт.

Андрей Суздальцев подчеркнул, что проведение референдума потребует международного контроля, а наблюдатели будут нуждаться в обеспечении их безопасности.

"Это будет означать, что вместе с международными наблюдателями на территории ДНР и ЛНР могут появиться международные миротворцы, причем по всей территории", — делает вывод эксперт, подчеркивая, что такое развитие событий может стать "троянским конем".

"Под форматом референдума могут оказаться эти квази-оккупанты, которые должны решить, по мнению Киева, проблему территориальной целостности Украины за украинские власти, которым не хочется марать руки переговорами с Донецком и Луганском", — добавил Суздальцев.

Саммит в Хельсинки

В понедельник Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Американский лидер положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

По его словам, в ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине. Лидеры двух стран подчеркнули важность исполнения минских договорённостей.

"Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.

В интервью Первому каналу он заявил, что на переговорах стороны также договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. По его мнению, это может стать элементом движения вперед.

Ситуация на востоке Украины

В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

