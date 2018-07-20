РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин предложил Трампу референдум о статусе Донбасса, сообщает Bloomberg

(обновлено: 17:08 20.07.2018)
03230
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фотоВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В ходе двусторонней встречи в Хельсинки в начале этой недели российский лидер Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в регионе, утверждает агентство Блумберг.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Это и есть прорыв: Трамп пригласил Путина в Вашингтон
Агентство ссылается на свои источники, которые якобы присутствовали на совещании Путина с российскими послами и постпредами. Отмечается, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп условились не озвучивать данную инициативу публично, чтобы американский президент смог обдумать его, уточнили собеседники Блумберга.

Официального подтверждения нет

Посол России в США Анатолий Антонов не стал комментировать сообщение американского агентства. Он ограничился упоминанием того, что Москва выступила с рядом важных предложений.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Лавров сравнил референдум в Крыму с ситуацией вокруг Косово
"Он (украинский вопрос) обсуждался. Опять-таки, хочу сказать, наверно, не все детали переговоров надо рассказывать… Украинский сюжет обсуждался, но большая часть времени была посвящена сирийскому сюжету, стабилизации и развитию отношений между двумя нашими странами", — сказал Антонов, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не стала комментировать отдельные детали переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.

"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать. Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договорённости, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Киев против

Депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский уверен, что возможный референдум не будет поддержан на Украине и в большинстве стран мира, даже если он получит одобрение Вашингтона. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© REUTERS / Yves Herman
Трамп назвал воссоединение Крыма с Россией "катастрофой Обамы"
Бывший премьер Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает идею проведения референдума "переговорной ловушкой".

"Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки, — написал Яценюк в Facebook. — Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений".

Эксперты не верят в возможность референдума

Политолог и первый председатель Совмина ДНР Александр Бородай не верит в то, что Запад и Киев пойдут на подобный референдум, если он будет предложен.

Учения украинских пограничных войск. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинским пограничникам приказали готовиться к "возвращению" Донбасса
"Я сомневаюсь, что референдум будет в реальности проведен. На высоком международном уровне ищется способ решения проблемы Донбасса, но думаю, что референдум — это способ, который вряд ли будет применяться, по одной причине — есть заинтересованные стороны в решении донбасской проблемы. И сторона, которая проиграет, в этом случае это Украина, она, естественно, результаты этого референдума не признает", — сказал РИА Новости Бородай.

По его мнению, Киев не может допустить, чтобы жители Донбасса подтвердили свой выбор, который они сделали в 2014 году.

Политолог Михаил Погребинский считает, что Киев и Запад не пойдут на такой шаг, даже если референдум пройдет под международным контролем. При этом он отметил, что инициатива в любом случае направлена на поиск возможностей урегулирования ситуации, а не на продолжение войны.

Похожей точки зрения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Украина на такой сценарий не согласится, да и для Запада это будет означать поражение. В нынешних условиях даже под международным контролем если такой вопрос поставить, то так называемые ДНР и ЛНР проголосуют "за", — сказал эксперт.

"Троянский конь"

Возможное предложение Владимира Путина о проведении референдума поставит страны Запада в тупик, уверен заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Также, Киев не испытывает иллюзий относительно исхода голосования, уверен эксперт.

Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
В Раде заявили, что Европу начинает раздражать "украинский вопрос"
Андрей Суздальцев подчеркнул, что проведение референдума потребует международного контроля, а наблюдатели будут нуждаться в обеспечении их безопасности.

"Это будет означать, что вместе с международными наблюдателями на территории ДНР и ЛНР могут появиться международные миротворцы, причем по всей территории", — делает вывод эксперт, подчеркивая, что такое развитие событий может стать "троянским конем".

"Под форматом референдума могут оказаться эти квази-оккупанты, которые должны решить, по мнению Киева, проблему территориальной целостности Украины за украинские власти, которым не хочется марать руки переговорами с Донецком и Луганском", — добавил Суздальцев.

Саммит в Хельсинки

В понедельник Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Порошенко высмеяли в Сети за выступление перед пустым залом на саммите НАТО
Американский лидер положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

По его словам, в ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине. Лидеры двух стран подчеркнули важность исполнения минских договорённостей.

"Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.

В интервью Первому каналу он заявил, что на переговорах стороны также договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. По его мнению, это может стать элементом движения вперед.

Ситуация на востоке Украины

В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
Минские соглашения

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена