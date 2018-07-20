Российский посол назвал опасным присутствие ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Присутствие боевиков ИГ* на севере Афганистана представляет серьезную опасность для Центральной Азии, заявил РИА Новости российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий.
По его словам, подобная ситуация особенно проявилась после поражения ИГ* в Сирии и Ираке, следствием чего стал "переток" боевиков на север Афганистана.
"Такой переток есть, хотя американцы отрицают это, но афганские власти в целом признают, что переток есть. Они не знают, сколько человек и как, но люди едут из этих стран", — отметил Мантыцкий, указав, что большая часть боевиков — иностранцы.
На вопрос, как боевики могут пересекать границы, посол ответил, что российская сторона хотела бы получить ответы на эти вопросы, но пока ответов нет.
Он пояснил, что вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана.
*Запрещённая в России террористическая организация