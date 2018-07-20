Суд в Германии завершил процесс по делу об экстрадиции Пучдемона

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась земельная генпрокуратура. Как говорилось в ее пресс-релизе, после отмены приказа об аресте Пучдемона с целью дальнейшей высылки этот процесс будет окончен.

"Коллегия по уголовным делам высшего суда земли Шлезвиг-Гольштейн на основании ходатайства генпрокуратуры отменила ордер на арест и дальнейшую экстрадицию в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона", — говорится в заявлении суда.

Ранее сообщалось, что Пучдемон может в ближайшее время направиться из Германии в Бельгию. Как заявлял представитель коалиции "Вместе за Каталонию" Альберт Батет, "Пучдемон отправится в Ватерлоо. Не сегодня, но в ближайшие дни".

В четверг судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основное обвинение, предъявленное бывшему главе каталонского правительства в Испании, — организация восстания.

Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.

Судья ВС Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, также принял решение аннулировать европейские и международные ордера на арест других политиков, находящихся за пределами Испании, — Антони Комина, Луиса Пуча, Марии Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры, говорится в судебном постановлении.