Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения, говорится в совместном голландско-турецком заявлении.

"Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

Министры договорились в ближайшее время направить послов в страны.

Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции заявлял, что примет ответные меры.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.