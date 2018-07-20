Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения, говорится в совместном голландско-турецком заявлении.
Министры договорились в ближайшее время направить послов в страны.
Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.
Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции заявлял, что примет ответные меры.
После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.