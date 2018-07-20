Google начал выдавать фотографии Трампа по запросу "idiot"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Google начал выдавать фотографии президента США Дональда Трампа по запросу "idiot", — пишет Business Insider.

Накануне визита Трампа в Великобританию его противники организовали флешмоб, задача которого заключалась в размещении в интернете фотографий американского президента с подписью "American Idiot" (хит американской рок-группы Green Day. — Прим. ред.).

Алгоритм поисковой системы оценивает популярные и актуальные изображения и используемые при их описании ключевые слова, а затем выдает их по запросу пользователя.

После того как об акции написали несколько крупных британских и американских СМИ, Google по запросу "idiot" начал предлагать изображения с Трампом. Сейчас три первые строчки Google-картинок по этому запросу почти целиком состоят из фотографий американского президента.

Трамп посетил Британию с визитом на прошлой неделе. Накануне его приезда в Лондоне прошла многотысячная акция протеста, в которой участвовали противники Трампа и Brexit, профсоюзы, социалисты, женские организации и правозащитники.