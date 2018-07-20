Силовики продают оружие ополченцам, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики продают оружие ополченцам в Донбассе.

Он напомнил, что ранее командование ДНР сообщало о продаже украинскими силовиками оружия, "подтвердив свои данные демонстрацией трофейных пулеметов Калашникова и номерного списка проданного оружия".

"Мы подтверждаем, что оружие продается как на нашу сторону, так и на территорию Украины", — сказал Басурин в пятницу журналистам, добавив, что оружие в ДНР украинские силовики продают с 2014 года.

По словам Басурина, украинское командование сейчас проводит проверки в подразделениях силовиков.