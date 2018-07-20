Москалькова попросила Путина обсудить с Порошенко ситуацию с судном "Норд"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила президента РФ Владимира Путина содействовать освобождению моряков крымского судна "Норд", удерживаемых на Украине, и надеется, что он обсудит это с президентом Украины Петром Порошенко во время ближайшего разговора, об этом омбудсмен сообщила в пятницу РИА Новости.

Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что обратится к Путину с просьбой переговорить с Порошенко по поводу возможности освобождения моряков. она также выразила надежду, что украинский президент "наведет порядок и даст указание органам власти восстановить справедливость".

"Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, передала ли она свою просьбу Путину.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.