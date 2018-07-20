В МИД ответили на сообщения о предложении Путина Трампу по Донбассу

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу рассмотреть идею референдума в Донбассе.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании Путина с послами и постоянными представителями России, сообщило, что российский лидер на встрече в Хельсинки якобы предложил президенту США Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать. Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", — написала Захарова на своей странице в Facebook.